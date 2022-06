Rund 200 Studentinnen und Studenten haben am Mittwochnachmittag auf dem Campus der Universität Erfurt gegen die geplanten Einsparungen in der Lehre demonstriert. Sie fordern, dass das Präsidium mit dem Land ins Gespräch kommt und die Universität aus dem Landeshaushalt finanziell unterstützt wird. Außerdem möchten die Studierenden konkrete Zahlen vom Präsidium wissen, wie viele Stellen in den einzelnen Bereichen wegfallen werden, wie Mia Tausend vom Vorstand des Studierendenrates sagte.

Weniger Qualität in der Lehre befürchtet

Die Studenten befürchten, so Tausend, dass im kommenden Semester mehrere Veranstaltungen wegfallen werden. Damit hätten die Studenten ein begrenzteres Studienangebot und die Seminare würden voller werden.

Anlass für den Protestzeitpunkt war die Sitzung des Senates, der am Nachmittag über den Sparvorschlag der Universität abstimmen sollte. Für die Demonstration und den kritische Austausch hatten Studierende vor gut einem Monat die Arbeitsgemeinschaft "Protest" gegründet. Die Studentinnen und Studenten nahmen die Senatssitzung der Uni zum Anlass, gegen die geplanten Kürzungen zu protestieren. Bildrechte: MDR/Lukas Schliepkorte

Neubau frisst Rücklagen der Uni Erfurt

Hintergrund der geplanten Einsparungen in Höhe von rund elf Millionen Euro ist der Forschungsneubau auf dem Campus, den die Universität in eigener Bauherrschaft baut. Dieser wird mit 20 Millionen Euro rund neun Millionen Euro teurer als ursprünglich geplant. Das würde die gesamten Rücklagen der Uni in Höhe von 19,9 Millionen Euro aufbrauchen, so das Präsidium in einer Information an die Studenten. Grund für die Mehrkosten sind laut Universität unter anderem Preissteigerungen beim Baumaterial und Lieferschwierigkeiten.