Energiekrise Sorge um Hochschulstandort: Stadtratsfraktionen kritisieren Energiesparkurs der Uni Erfurt

Hauptinhalt

Bis zum Ende des Jahres bleibt die Universitätsbibliothek in Erfurt an Wochenenden verschlossen. In beiden Wochen um die Weihnachtspause sollen Vorlesungen und Seminare an der Uni dazu digital stattfinden - beides vorrangig mit dem Ziel, Energie zu sparen. Mehrere Fraktionen des Erfurter Stadtrats kritisieren die Kürzungen und geben an, Studierendenvertreter seien in die Entscheidung nicht ausreichend eingebunden worden. Stadträte fürchten zudem um den Ruf des Hochschulstandorts Erfurt.