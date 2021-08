Unternehmerinnen "Wir übernehmen Verantwortung - für viele Tausend Jobs im Land"

Simone Neubauer kommt gerade von der Baustelle. In Erfurt überwacht sie gemeinsam mit einem Architekturbüro aktuell den Bau des "Europakarrees", ein großes Wohnungsbauprojekt. "Ich musste schnell noch mit einem Eigentümer ein paar Einzelheiten besprechen", entschuldigt sie die drei Minuten Verspätung. Sie liebe diesen Job auch nach den vielen Jahren noch, denn: "Du siehst zum Schluss, was Du gemacht hast." Wer mit der 51-Jährigen einen Stadtbummel durch Erfurt macht, der wird immer wieder den Satz hören: "Daran haben wir mitgewirkt."

Unternehmerin: Dir wird nichts geschenkt

Simone Neubauer ist Bauingenieurin, hat in Weimar studiert. Doch zuvor hat sie eine Berufsausbildung mit Abitur gemacht, und zwar hat sie Baufacharbeiterin gelernt. Sie kann, oder konnte mal, meint sie heute augenzwinkernd, auch Mauern setzen. Auf den Baustellen, die sie mit ihrer Firma plant und betreut, kommt ihr das zugute. "Wir betreuen ja den gesamten Hochbau: Rohbau, Fliesen, Trockenbau, Türen. Da sollte man schon eine Ahnung vom Metier haben."

Unternehmerin ist sie durch und durch. Das aber liegt wohl in ihren Genen. Sie ist in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen. Die Großeltern hatten eine Strumpffabrik im sächsischen Burkhardtsdorf. 1972 wurde der Betrieb verstaatlicht. Aber die Herangehensweise ans Leben, an die Arbeit hatte Simone da längst verinnerlicht, nämlich, dass einem nichts geschenkt wird. "Entweder steht man auf und macht was, oder bleibt auf der Strecke. Es holt einen niemand ab." Mit der Einstellung hatte sie 1997 auch den Mut mit einem Partner ihre eigene Firma zu gründen.

Mit einem Mitarbeiter startete Neubauer ihr Unternehmen - mittlerweile sind es 14. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Das Baubetreuungsbüro Schäf als GbR startete mit einem Mitarbeiter, heute sind es in der GmbH 14. Das Unternehmen agiert in Thüringen von Erfurt und im Ruhrgebiet von Gelsenkirchen aus. "In Thüringen sind wir in Ohrdruf engagiert. Dort sanieren wir für Hermes den Logistikstandort oder bauen im Erfurter Zoo beispielsweise die Nashornanlage um und haben gerade ein neues Sanitärgebäude fertig gebaut. In Nordrhein-Westfalen betreuen wir vor allem große Bauprojekte, aktuell beispielsweise den Neubau von drei Schulen."

Auf der Baustelle wird Tacheles geredet

Wenn Simone auf die Baustellen kommt, muss manchmal auch Tacheles geredet werden. Denn sie hat den Bauhelm auf, dass alles läuft, alle Gewerke ineinanderarbeiten, die Kosten nicht aus dem Ruder laufen und die Rechnungen bezahlt werden. Dumm sei ihr noch keiner auf den Baustellen gekommen. Der Fachkräftemangel aber werde zunehmend zum Problem. "Er greift jetzt auch auf Gewerke über, die bislang noch keine größeren Probleme hatten, wie Elektro, Dachdecker und Tischler."

Seit zwei Jahren ist Simone Neubauer die Vorsitzende des Thüringer Landesverbandes der Unternehmerinnen. Ihm gehören 43 Frauen an. Das sind Frauen, die Unternehmen für Schwertransporte, Hotels, Apotheken oder Büros für Projektentwicklungen führen. Dem Verband Deutscher Unternehmerinnen gehören 1.800 Frauen an, die im Jahr mit ihren Firmen nach Verbandsangaben rund 85 Milliarden Euro Umsatz machen.

Unternehmerinnen-Verband trifft sich in Erfurt und Weimar

Normalerweise treffen sie sich einmal im Jahr zum Verbandstreffen, waren beispielsweise auch beim G20-Gipfeltreffen in Heiligendamm mit dabei. In der Corona-Krise wurden die Treffen ins Netz verlegt. Jetzt aber gibt es erstmals wieder ein Vor-Ort-Treffen. Von Donnerstag bis Samstag kommen knapp 80 Unternehmerinnen aus ganz Deutschland in Erfurt und Weimar zusammen. "Es geht darum, gemeinsam aktuelle Probleme und Lösungen zu diskutieren und sich einfach auch mal wieder zu sehen." Und die Thüringerinnen wollen den Gästen die Bundesgartenschau zeigen.

Auf den Verbandstreffen gibt es auch immer einen Gastredner - meist ist es der Bürgermeister der gastgebenden Stadt. "Wenn die Herren zu uns kommen, sind sie immer erstmal etwas geflasht: so viele Haare, so bunt, so viel Parfüm, so viel Schminke. Viele versuchen dann erstmal einen Einleitungssatz hinzukriegen. Das geht nicht immer gut. In erster Linie wollen wir ja nicht nur als schöne Frauen wahrgenommen werden, die sich da eine nette Zeit machen. Sondern wir treffen uns schon der Geschäfte wegen."

Wunsch nach mehr Aufgeschlossenheit

Was sie an den Unternehmerinnen auch in der Corona-Krise schätzt, sagt die Bauingenieurin, dass sie nie hört, alles sei so schlimm. "Nein, die Frauen sagen eher, wie können wir es anpacken?" Machen, einfach tun, das ist ihr Leitspruch, den sie gern auch anderen Frauen mitgeben möchte, die vielleicht noch überlegen, ob sie den Sprung in die Selbständigkeit wagen sollen.

"Machen, einfach tun", möchte die Simone Neubauer anderen Frauen mit auf den Weg geben. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Was sie momentan an vielen Diskussionen stört, fasst die taffe Unternehmerin in ein sperriges Wort: Fortschrittlichkeitsfeindlichkeit. Die Leute seien so kritisch allem Neuen gegenüber. Sie würde sich mehr Aufgeschlossenheit wünschen, zum Beispiel auch was "Künstliche Intelligenz" angehe. Als Unternehmerin dreht sie gern den Spieß des Denkens um: Was ist Positives dran an neuen Entwicklungen. "Künstliche Intelligenz" könne vieles übernehmen, was schon heute keiner mehr machen will. Alle Branchen leiden unter Fachkräftemangel, und die Digitalisierung könnte ein Teil der Lösung sein.

Neubauer: "Verantwortung für viele Tausend Jobs"

Auf ihrem Verbandstreffen wollen die Frauen sich branchenübergreifend vernetzen. Gegründet wurde der Verband Deutscher Unternehmerinnen 1954 als Gegenpol für die Männerbünde. Das ist bis heute auch ein Stück weit so geblieben. "Wir Frauen werden aber heute schon deutlich mehr gehört in der Politik. So saßen Vertreterinnen auch beim W20-Gipfel in Berlin mit am Tisch", freut sich Simone Neubauer. Women20 ist eine offizielle Dialoggruppe der G20, die sich für die wirtschaftliche Stärkung von Frauen und Gleichstellung der Geschlechter in den G20-Ländern einsetzt.