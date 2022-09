Nach einer von Schmerzen im unteren Bauch geprägten Nacht habe sie in den frühen Morgenstunden auf der Toilette ihrer Wohnung in Erfurt ein kleines Mädchen zur Welt gebracht. Trotz wahrnehmbarer Lebenszeichen des Kindes habe sie es mindestens zehn bis maximal 30 Minuten kopfüber in der Toilette liegen lassen. Sie habe das Neugeborene erst herausgenommen und nackt ins Waschbecken gelegt, als es bereits tot war. Der Säugling war in der Toilette erstickt.