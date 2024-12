In Erfurt hat sich am Sonntagmorgen ein 16-Jähriger eine 38 Kilometer lange Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Beamten mitteilten, sollte sein Auto kontrolliert werden. Statt anzuhalten, gab der Fahrer Gas. Es ging laut Polizei kreuz und quer durch den Erfurter Norden bis in die angrenzenden Gemeinden.