Am Mittwochvormittag ist es in Erfurt zu einer Verfolgungsjagd zwischen einem Porsche-Fahrer und der Polizei gekommen. Nach Angaben der Ermittler flüchtete der Mann zunächst vor einer Verkehrskontrolle und raste mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde stadtauswärts in Richtung Dittelstedt. Dabei habe er durch rücksichtsloses Überholen mehrere Fahrzeuge gefährdet. Zudem sei er bei der Flucht über einen Gehweg gefahren, auf dem eine Frau mit einem Kinderwagen unterwegs war. Sie konnte sich laut Polizei im letzten Moment in Sicherheit bringen.