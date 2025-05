Jede Woche ein anderes Sperrschild, eine andere Umleitung. Egal aus welcher Himmelsrichtung die Pendler, Touristen und die Erfurter selbst in die Stadt fahren wollen, sie stehen im Stau. Am Schmidtstedter Knoten, also im Umfeld des Hauptbahnhofes, wird ein neuer Transportkanal fürs Abwasser gebaut. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Das Großprojekt engt den wichtigen Verkehrsknoten auf lange Zeit ein. Zubringerstraßen aus dem Süden und Osten wie die Clara-Zetkin- und die Arnstädter Straße sind nur noch einspurig befahrbar und somit zum Nadelöhr geworden. Auf der Ostumfahrung wurde gebaut. Der Abzweig zum Ringelberg war dicht und so könnte die Liste fortgeschrieben werden.

Gute Abstimmung derzeit besonders wichtig

"Zum Straßenbau kommen der Entwässerungsbetrieb und der der Breitbandausbau dazu", erklärt der Leiter des Tiefbau- und Verkehrsamtes Alexander Reintjes die Gemengelage. Aktuell sind allein zehn Breitbandfirmen in Erfurt zu Gange. Bei jedem Antrag werde geprüft, muss die Baummaßnahme jetzt sein, kann sie mit anderen zusammengelegt werden. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

"Natürlich versuchen wir das zu koordinieren und zeitlich abzustimmen mit allen Bauherren. Das sind bis zu 20 Bauherren, wie die ThüWa - die Thüringen Wasser GmbH - die Stadtwerke, das Gartenamt und und und. Das versuchen wir alles so abzustimmen, dass dazwischen noch irgendwie Verkehr passt," sagt Reintjes.

Alle wollen bauen, alle müssen bauen. Am Ende bleibt übrig, dass wir alles auf Kante nähen, so dass es nach Möglichkeit funktioniert. Alexander Reintjes Leiter des Tiefbau- und Verkehrsamtes

Aktuell passt der kaum noch dazwischen. In den letzten Tagen brauchten Autofahrer für die Durchfahrt durch die Schillerstraße bis zu einer Stunde. Normalerweise ist das ein Weg von wenigen Minuten. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

"Alle wollen bauen, alle müssen bauen. Am Ende bleibt übrig, dass wir alles auf Kante nähen, so dass es nach Möglichkeit funktioniert. Kommt dann etwas dazu, was keiner auf dem Schirm hatte, wie eine geplatzte Wasserleitung in der Löberstraße, dann fällt das Kartenhaus zusammen und alle stehen im selben Stau."

Unerwartete Havarien bringen das System durcheinander

Das sei keine Bankrotterklärung, sagt Reintjes. Geplant werde eben immer nur mit den Projekten, die bekannt sind. Geplatzte Wasserleitungen gehören da nicht dazu. "Dann funktioniert eben gar nichts mehr - zumindest ein paar Tage lang."

Langfristig gesehen ist das, was wir heute erleben noch entspannt im Vergleich zu dem was wir noch bewältigen müssen. Es wird schlimmer. Alexander Reintjes Leiter des Tiefbau- und Verkehrsamtes

Lange Zeit sei vor allem in den Ortsteilen gebaut worden, auch an den Kanälen. Nun kommt die Kernstadt dran. Und große Ausweichstraßen, die als Umleitungen taugen und viel Verkehr aufnehmen können, hat Erfurt nicht. "Es gibt nun mal nur den inneren und äußeren Stadtring", sagt Reintjes. Man könnte über die Autobahn umleiten, das werde von den Autofahrer aber selten akzeptiert und am Ende müssten sie ja doch in die Stadt hinein.

Nach 20 Jahren Sanierung fällig

Rund 400 (geplante) Baustellen hat Erfurt im Jahr auf und unter seinen Straßen. Insgesamt rund 4.000 Bauprojekte sind zu koordinieren - dazu zählen auch kleinste Baustellen von ein paar Tagen vor der einen oder anderen Hauseinfahrt. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten