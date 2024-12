Bilanz Erfurter Innenstadt: Seit zwölf Jahren autoarm, aber nicht autofrei

Seitdem dürfen ab 11 Uhr – bis auf wenige Ausnahmen – keine Lieferwagen mehr in die Fußgängerzone fahren. Die Belieferung von Restaurants und Geschäften ist nur zwischen 6 und 11 Uhr und zusätzlich von Montag bis Freitag von 18 bis 20 Uhr möglich. Das Parken in der Innenstadt ist nur Anwohnern mit Parkausweis erlaubt. In Höfen und Gassen gibt es rund 9.000 Anwohnerparkplätze.