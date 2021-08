In Erfurt ist am Samstagnachmittag ein dreijähriges Kind von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Es schwebt nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr. Es erlitt schwere Verletzungen am Kopf. Der Junge wurde notoperiert und in eine Klinik nach Halle geflogen.

Die Unfallstelle in der Erfurter Eugen-Richter-Straße Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel