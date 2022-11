Die Wandgestaltung war in den 1960er-Jahren vom damaligen Rat der Stadt in Auftrag gegeben worden. Am Auktionstag wurde es öffentlich präsentiert, Kaufinteressenten können sich im Nachgang um den Zuschlag bewerben.

Der Erlös der Auktion soll laut LEG an gemeinnützige Organisationen in Thüringen gehen. Der "Erfurter Hof" war ein Luxus-Hotel und gehörte der Interhotel-Gruppe an. In dem Haus fand 1970 das erste deutsch-deutsche Gipfeltreffen zwischen Willy Brandt und Willi Stoph statt. 1995 war das Hotel geschlossen worden.