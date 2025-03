Für die geplante Videoüberwachung des Erfurter Angers kann die Polizei noch immer keinen Starttermin nennen. Das Projekt sei mit dem Regierungswechsel in Thüringen nicht gestoppt worden, sagte ein Polizeisprecher. Allerdings seien viele Faktoren zu berücksichtigen, die nicht allein durch die Polizei beeinflusst werden könnten.

Im November 2023 hatte der Erfurter Stadtrat einem Antrag der CDU-Fraktion für eine Videoüberwachung am Anger zugestimmt. Zuvor hatte es jahrelang Forderungen danach gegeben, insbesondere nach wiederholten Zwischenfällen und einer hohen Anzahl an Straftaten. So wurden beispielsweise von Januar bis Oktober 2023 rund 1.400 Straftaten auf dem Anger erfasst.