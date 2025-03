Christian Poloczek-Becher ist ein Mann der Tat: "Das war meine Maxime gewesen. Es geht darum zu zeigen, man kann auch selber mit anpacken. Das muss keine Stadt machen, das muss keine Verwaltung machen. Jeder Mensch kann auch selbst mal aktiv werden und für seinen Ort was tun." Gesagt, getan. Und so fährt der 48-Jährige mit seinem privaten Auto auf Mülltour.

Vor drei Wochen hat er das erste Mal die Runde gedreht: "Die Eimer waren voll. Das zeigt, wir hatten genau die richtige Idee. Und all der Müll wie leere Zigarettenschachteln oder eben auch die Hundebeutel landen jetzt da, wo sie hingehören - im Mülleimer." Für die Tour braucht er etwa eine halbe Stunde. Alle zwei Wochen, so ist der Plan, will er die Eimer leeren. Die vollen Säcke schafft er auf den Servicehof des Garten- und Friedhofsamtes. "Den haben wir zum Glück im Ort. Aber ich wäre auch zur Deponie gefahren. Hauptsache, in Vieselbach liegt nicht mehr so viel Müll rum."