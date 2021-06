DDR-Geschichte Thüringen erinnert an Volksaufstand vom 17. Juni 1953

Hauptinhalt

In mehreren Thüringer Städten ist am Donnerstag an den Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953 erinnert worden. Gedenkfeiern fanden unter anderem in Jena, Erfurt und Eisenach statt. 1953 gingen etwa eine Million Menschen in rund 700 Städten und Gemeinden in der DDR auf die Straße. Panzer der Sowjetarmee schlugen den Aufstand blutig nieder. Nach Schätzungen starben mehr als 50 Menschen bis zu 15.000 kamen in Haft.