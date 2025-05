In Erfurt sind in den vergangenen zwei Jahren mehr Hundebisse erfasst worden. Laut Bürgeramt wurden 2023 und 2024 insgesamt 127 Vorfälle registriert - 26 mehr als in den beiden Jahren davor. Die meisten Hundeangriffe richteten sich gegen Menschen. So wurden im vergangenen Jahr 38 Menschen von Hunden angegriffen.