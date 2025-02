Bildrechte: MDR/Alexander Gutland

"Wähl' Liebe" Warum queere Menschen jetzt zur Wahl aufrufen

18. Februar 2025, 18:41 Uhr

Unter dem Motto "Wähl‘ Liebe" demonstrierte am Wochenende die queere Community in mehr als 50 Städten. Zehntausende gingen bundesweit auf die Straßen, um vor der Bundestagswahl ein Zeichen für die Rechte von Homo- und Bi- und Intersexuellen sowie Transpersonen und Nonbinären zu setzen. Auch in Erfurt versammelten sich am Samstag etwa 200 Menschen. Was befürchten sie?