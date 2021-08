Schneider, der seit 1998 für die SPD im Bundestag sitzt, sagte MDR THÜRINGEN, mit drei völlig neuen Kandidaten und ohne Amtsinhaberin würden die Karten wieder neu gemischt. Schneider geht bei der nächsten Bundesregierung von einer Dreier-Koalition aus. Welche Koalition sich am Ende zusammenfinde, sei offen. Schneider verwies auf die Erfolge der SPD in den letzten Jahren. So sei der Arbeitgeberanteil an den Krankenkassenbeiträgen erhöht und das Rentenniveau stabilisiert worden.