Bei einem Wanderunfall am Stubaier Höhenweg in Tirol ist ein Bergsportler aus Thüringen tödlich verunglückt. Der Mann rutschte am Mittwoch nach Angaben der Polizei an der "Wasenwand" auf einer Stufe aus und stürzte über einen steilen Wiesenhang sowie felsiges Gelände 150 bis 200 Meter in die Tiefe.