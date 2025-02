In Erfurt haben am Donnerstag erneut Beschäftige im Öffentlichen Dienst gestreikt. Auf dem Fischmarkt versammelten sich am Morgen rund 200 Menschen. Mitarbeiter aus Stadtverwaltung, Entsorgungsbetrieben sowie mehrerer Kindergärten legten ihre Arbeit nieder. Auch Beschäftige des Helios-Klinikums folgten einem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi.