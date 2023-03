Der für Montag angekündigte bundesweite Warnstreik im öffentlichen Verkehr hat keine Auswirkungen auf den Nahverkehr in Erfurt. Die Erfurter Verkehrsbetriebe (Evag) teilten am Donnerstag auf Twitter ihren Fahrgästen mit, dass es in der Thüringer Landeshauptstadt nicht zu streikbedingten Ausfällen kommen werde. Die Evag betreibt die Straßenbahnen in Erfurt sowie Buslinien.