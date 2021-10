Bis zuletzt wird Lucie Junge bleiben. Sie wickelt die Buga ab. "Auf dem Petersberg wird der Rückbau bis ins Frühjahr dauern, da sind zum Teil Tiefbauarbeiten auszuführen. Aber die Straße über den Petersberg werden wir schon in wenigen Tagen wieder befahrbar machen." Stück um Stück können sich die Erfurter dann - ohne Ticket - ihren historischen Berg mit so viel Geschichte und der barocken Festung zurückerobern und ihn, so hofft Erfurts Tourismuschefin Carmen Hildebrandt neu kennenlernen. "Mit wesentlich besserer Infrastruktur", sagt sie "und die bleibt".

Investiert wurden auf dem Berg 46 Millionen Euro, davon waren nur 1,5 Millionen für die temporäre Ausstellung. Der Fahrstuhl, Panoramaweg, der Springbrunnen, die bepflanzten Hochbeete am Fahrstuhl samt Paradiesbaum, das neue Empfangsgebäude der Tourismusgesellschaft, die neue Ausstellung im Kommandantenhaus - all das bleibt auch nach der Gartenschau. Dass die Rutschen in den Festungsgraben abgebaut werden, bedauern viele sehr. "So wie sie jetzt gebaut sind können wir sie nicht erhalten. Wir können ja schlecht einen Gärtner dort hinstellen, der wartet bis einer mal rutschen will und gibt einen Rutschsack raus. Aber das muss noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Vielleicht, wir sind da am Überlegen, kommt doch bald mal wieder eine Rutsche dort hin - vielleicht überdacht", träumt Gartenamtschef Sascha Döll schon mal ein bisschen.

Die Rutschen am Petersberg müssen weichen - aber vielleicht gibt es ein Wiedersehen, sagt Gartenamtschef Sascha Döll. Bildrechte: MDR/Karina Heßland