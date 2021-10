Die von der Havarie betroffenen 11.000 Einwohner im Norden Erfurts und im Landkreis Sommerda haben wieder Wasser. Wie ein Sprecher der Stadtwerke am Morgen mitteilte, wurden die Reparaturarbeiten am defekten Rohr Samstagabend abgeschlossen und die Haushalte bis gegen 22 Uhr nach und nach wieder alle an die Wasserversorgung angeschlossen. Ursache für die Haverie war ein defektes Rohr unterhalb des Moskauer Platzes in Erfurt.