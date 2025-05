Unter der Erfurter Ausfallstraße Arnstädter Chaussee ist am Montagmorgen eine Wasserleitung geplatzt. Die vierspurige Straße ist seit 9:15 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Nach Angaben der Stadtwerke handelt es sich um eine Hauptleitung, die schadhafte Stelle befinde ich in der Mitte der Straße. Zunächst hatten sich große Mengen Wasser über die Fahrbahnen ergossen und waren talwärts Richtung Steigerwaldstadion geflossen.