Der Wasserrohrbruch in der Arnstädter Chaussee in Erfurt ist behoben. Alle betroffenen Haushalte würden wieder über die Leitung mit Wasser versorgt, teilten die Stadtwerke auf ihrer Internetseite mit. Durch das "Zurückstellen" auf das reguläre Netz in dieser Gegend könne das Wasser aber noch getrübt sein. Dies sei aber unbedenklich. Das Wasser könne uneingeschränkt genutzt werden.