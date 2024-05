Die Flüsse in der Erfurter Innenstadt haben derzeit einen niedrigen Wasserstand und der Espachteich ist nahezu ausgetrocknet. Grund seien Arbeiten am Papierwehr, teilte die Stadt auf Nachfrage von MDR THÜRINGEN mit. Derzeit werden dort Spundwände errichtet und Fahrdämme angelegt.

Das hat in den vergangenen Tagen dem Landesamt für Umwelt und Naturschutz zufolge dazu geführt, dass die innerstädtischen Flüsse nicht mit genügend Wasser versorgt werden konnten. So sind in der Gera hinter der Krämerbrücke Sandbänke zu sehen, der Espachteich ist fast leer. Der künstlich angelegte Teich musste deshalb am Dienstag von der Feuerwehr per Pumpen aufgefüllt werden, um ein Fischsterben zu verhindern.