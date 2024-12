Glatteis Weihnachtsmannausfahrt kurzfristig abgesagt

Die traditionelle Ausfahrt von Weihnachtsmännern auf DDR-Mopeds in Erfurt ist am Dienstagmorgen kurzfristig abgesagt worden. Wie Enrico Blachnik von den "Kraftstoffvagabunden" sagte, hatte es auf dem Hinweg mehrere Stürze wegen Glatteis gegeben. Daher hätten sich die Veranstalter entschieden, die Ausfahrt, die am Domplatz starten sollte, abzusagen.