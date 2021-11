Einen Satz hört man heute hier sehr häufig: "Dann drücken wir Ihnen mal die Daumen". Adressiert ist er an die Händler des Erfurter Weihnachtsmarktes. Seit einer Stunde ist er geöffnet, und noch weiß hier keiner sicher, dass er wegen der geplanten Verschärfung der Corona-Regeln in Thüringen bald wieder schließen muss. Das Aus droht wohl schon am Mittwoch, nur einen Tag nach der Eröffnung.