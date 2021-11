Händler-Sprecher Dirk Kirchner sagte MDR THÜRINGEN, alle 103 Händler würden bleiben - egal, woher sie kommen. Sie warten darauf, "was der Anwalt für Signale sendet". Die Waren bleiben solange in den Hütten. Der Domplatz bleibt gesperrt - eine Streife passt auf, dass nichts passiert, die Hütten werden überwacht.

Spätestens am Montag soll klar sein, ob endgültig abgebaut wird - oder ob der Erfurter Weihnachtsmarkt vielleicht wieder öffnen kann . Händler-Sprecher Dirk Kirchner allerdings rechnet sich nicht allzu große Chancen aus. Vielmehr sei es "ein Signal, dass wir uns nicht alles gefallen lassen", so Kirchner.

Die Händler hätten große Hoffnungen in den Weihnachtsmarkt gesetzt, so Kirchner. "Wir kommen nicht zurecht mit unseren Überbrückungshilfen. Der Verband hat deshalb November- und Dezemberhilfen beantragt. Sie werden auch schon geprüft und bearbeitet - aber wir müssen über den Winter kommen."

Er sieht an steigenden Corona-Zahlen, an Anträgen für Überbrückungshilfen und Hartz IV, wie sich die Geschichte wiederholt. "Wir wissen schon, wie das ausgeht. Vor Juni können wir nix machen", so Kirchner. Dafür sorge auch die neue Verordnung. "Volksfeste und Pop-up-Parks wurden dort gleich mit reingeschrieben", beklagt er.