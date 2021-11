Der 171. Erfurter Weihnachtsmarkt findet mit 2G-Regel statt. Eine Absage sei keine Option, sagte Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) am Donnerstag. Man könne nicht all jene in Geiselhaft nehmen, die sich an alle Vorgaben gehalten haben, die alles getan haben, um aus der Pandemie herauszukommen, die sich zum Beispiel haben impfen lassen. Der Erfurter Weihnachtsmarkt wird am kommenden Dienstag eröffnet. "Technisch und organisatorisch bekommen wir das hin", so das Stadtoberhaupt.