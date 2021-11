Hose sieht nun die Landesregierung in der Pflicht. Sie müsse schnell Klarheit über die geltenden Regeln schaffen. Nach Ansicht der CDU ist es wichtig, den Weihnachtsmarkthändlern Entschädigungszahlungen anzubieten. Wenn der Markt doch noch abgesagt werden müsse, dürften sie nicht "die Dummen" sein. Der Oberbürgermeister fahre "einen Schlingerkurs" in der Pandemie. Er müsse stattdessen aber in schwierigen Zeiten Verantwortung übernehmen.