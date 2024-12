Zwei Tage nach dem Anschlag mit Toten und Verletzten in Magdeburg endet der diesjährige Weihnachtsmarkt in Erfurt mit gedämpfter Stimmung. "Es geht nicht spurlos an uns vorbei, es herrscht eine andere Stimmung als sonst, es nicht so ausgelassen", fasste Marktmeister Maximilian Wolf seinen Eindruck zusammen.

Der am 26. November eröffnete Erfurter Weihnachtsmarkt ist der größte Thüringens. Am Freitag hatten die Veranstalter ihn nach Bekanntwerden des Anschlags auf dem Markt in Magdeburg vorzeitig geschlossen. Am Samstag wurde er wieder geöffnet, unter anderem aber das geplante Bühnenprogramm für die restliche Dauer abgesagt. Bei einer Andacht auf dem Markt nahmen am Samstag mehrere Hundert Menschen teil.