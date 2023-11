Bildrechte: picture alliance/dpa | Michael Reichel

Adventszeit Hunderttausende zum Erfurter Weihnachtsmarkt erwartet - Protesttag geplant

22. November 2023, 16:56 Uhr

Zum 173. Mal eröffnet am Dienstag der Weihnachtsmarkt in Erfurt. Rund 170 Händler und Schausteller erwarten in diesem Jahr wieder Hunderttausende Besucher. Gemeinsam mit Weihnachtsmärkten Sachsen und Sachsen-Anhalt ist ein Protesttag gegen die gestiegenen Gebühren für Musik geplant.