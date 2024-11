Am Eröffnungstag: 10 Uhr bis 21 Uhr

10 Uhr bis 21 Uhr Sonntag bis Mittwoch: 10 Uhr bis 20 Uhr

10 Uhr bis 20 Uhr Donnerstag: 10 Uhr bis 21 Uhr

10 Uhr bis 21 Uhr Freitag und Samstag: 10 Uhr bis 22 Uhr

Auch in diesem Jahr wird es in der gesamten Innenstadt weitere, kleinere Weihnachtsmärkte geben. Dazu gehören der "Thomasmarkt" in der Schillerstraße und der "Weihnachtsmarkt des Thüringer Handwerks" auf dem Fischmarkt oder Weihnachtsmärkte auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Hauptbahnhof, an der Schlösserbrücke oder auf dem Anger.

Die Märkte am Fischmarkt, an der Schlösserbrücke, am Anger, am Willy-Brandt-Platz öffnen täglich von 10 bis 20 Uhr.

Der "Heimlich-Advent" auf der Predigerwiese in der Schlösserstraße startet am 28. November jeweils von Montag Freitag ab 16 Uhr und am Wochenende ab 14 Uhr mit täglich wechselnden Auftritten von Künstlern oder DJs. Am 1. Dezember ist erstmals ein queerer Adventsmarkt geplant.

Am 30. November von 12 bis 19 Uhr findet in der Barfüßerruine Erfurt der Faire Adventsmarkt statt. Auf dem Markt stellen sich Vereine und Initiativen der nachhaltigen Entwicklung den Besuchern vor und laden diese auch zum Mitmachen ein.

Die Erste-Hilfe-Station mit einem Babywickelraum befindet sich gleich neben der Sonderwache der Polizei am Domplatz (am Eingang zur Tiefgarage), um Hilfe bei gesundheitlichen Problemen zu erhalten, Medikamente einzunehmen zu können oder Kleinkinder zu versorgen.

Mit Auto: An den Zufahrtsstraßen sind die P+R-Plätze ausgewiesen und über Parkleitsysteme werden Besucherinnen und Besucher zu Parkhäusern und Tiefgaragen geleitet. Die Stadt Erfurt empfiehlt aufgrund der hohen Auslastung der Parkplätze am Stadtrand zu parken und mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt zu fahren. Da es aktuell viele Baustellen gibt, rät die Stadt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Gäste können bis zum Erfurter Hauptbahnhof anreisen, wo ein Teil des Weihnachtsmarktes beginnt. Der Weihnachtsmarkt am Domplatz ist von dort aus in etwa 15 Minuten zu Fuß zu erreichen. Zudem fährt die Straßenbahn den Anger, den Fischmarkt und den Domplatz direkt an. Per Bus: Am Domplatz direkt am Weihnachtsmarkt gibt es ausschließlich Haltestellen für Reisebusse zum Ein- und Aussteigen. Danach werden die Busse zu Parkbereichen geleitet, insbesondere zum Parkplatz Wartburgstraße, aber auch zusätzlichen Parkplätze etwa in der der Gothaer Straße. Zu Fuß erreichbar sind die Straßenbahnhaltestellen der Linie 2, die zurück ins Zentrum fährt.

Die Andreasstraße wird vom Domplatz in Richtung Nordhäuser Straße als Einbahnstraße ausgewiesen. Einfahren dürfen an der Kreuzung Blumenstraße/Moritzwallstraße lediglich Fahrzeuge des Personennahverkehrs sowie Radfahrer. Von dieser Regelung betroffen sind auch die Bewohner des Andreasviertels. Ein Rechtsfahrgebot in Richtung Nordhäuser Straße gilt für alle aus dem Quartier ausfahrenden Fahrzeuge.

Das Lauentor wird von der Einmündung Maximilian-Welsch-Straße bis zur Einmündung Cusanusstraße als Einbahnstraße ausgewiesen. Der Verkehr verläuft somit weiter in Richtung Rudolfstraße.

Bestehen bleibt das Bussteigsystem am Domplatz zwischen Bechtheimer Straße und Andreasstraße. Dort muss vorübergehend eine dritte Spur eingerichtet werden. Deshalb ist die Einfahrt aus Richtung Andreasstraße unterbunden.

Inhaber von Bewohnerparkausweisen sind berechtigt, mit ausgelegtem gültigen Parkausweis in allen Quartieren auf ausgewiesenen Bewohnerparkflächen zu parken.

Aufgrund der Platzierung der Märchenhäuser auf der Rathausbrücke ist diese aus Richtung Benediktsplatz gesperrt. Das heißt, die Ausfahrt erfolgt in diesem Bereich über die Rathausgasse/Schlösserstraße.

