Auch in diesem Jahr wird es in der gesamten Innenstadt weitere, kleinere Weihnachtsmärkte geben. Dazu gehören der "Thomasmarkt" in der Schillerstraße und der "Weihnachtsmarkt des Thüringer Handwerks" auf dem Fischmarkt oder Weihnachtsmärkte auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Hauptbahnhof, an der Schlösserbrücke oder auf dem Anger.

Die Märkte am Fischmarkt, an der Schlösserbrücke, am Anger, am Willy-Brandt-Platz öffnen täglich von 10 bis 20 Uhr.

Der "Heimlich-Advent" auf der Predigerwiese in der Schlösserstraße startet am 28. November jeweils von Montag Freitag ab 16 Uhr und am Wochenende ab 14 Uhr mit täglich wechselnden Auftritten von Künstlern oder DJs. Am 1. Dezember ist erstmals ein queerer Adventsmarkt geplant.

Am 30. November von 12 bis 19 Uhr findet in der Barfüßerruine Erfurt der Faire Adventsmarkt statt. Auf dem Markt stellen sich Vereine und Initiativen der nachhaltigen Entwicklung den Besuchern vor und laden diese auch zum Mitmachen ein.