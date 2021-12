Anders als vor einer Woche angekündigt will die Stadt Erfurt nun doch nicht juristisch gegen das Verbot des Weihnachtsmarktes auf dem Domplatz vorgehen. Stadtsprecherin Heike Dobenecker sagte am Montag, mangels Erfolgsaussichten sei von einer Klage Abstand genommen worden. Sie verwies auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das in der vergangenen Woche die zentralen Corona-Maßnahmen der Bundesnotbremse gebilligt hatte.