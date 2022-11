Weihnachtsmarkt Erfurt: 1,5 Millionen Besucher erwartet

Zum ersten Mal soll der Weihnachtsmarkt am 22. Dezember mit einem großen Adventssingen vor den Domstufen enden. Der Erfurter Kneipenchor will diesen Abschluss zusammen mit der Stadt künftig zu einer Tradition machen. Die Menschen sollen damit besinnlich in die Festtage gehen, wie der Leiter des Chores Philipp Körber MDR THÜRINGEN sagte.