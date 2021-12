"Millionen Kinder sind in den Pandemie-Monaten in die Armut abgerutscht. So sagt es das Kinderhilfswerk Unicef. Sie können keine Schule besuchen, haben keinen Zugang zum Arzt, kein Essen und kein sauberes Wasser. Und das hat sich in den vergangenen Monaten verschlimmert. Das ist fürchterlich! (…) Tu, was Dir möglich ist. Oder spende. Was eben geht. Wenn Du die Kinder in den Blick nimmst, trittst Du zu den Engeln."