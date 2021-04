Im Juni 2020 hatten die Ermittler die Bande hochgehen lassen. In einer koordinierten Aktion wurden damals acht Männer in Weimar und in Berlin festgenommen. Allein bei der Razzia konnten viereinhalb Kilogramm Marihuana, 20 Kilogramm Ecstasy und knapp 200 Gramm Kokain sichergestellt werden.