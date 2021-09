Thüringens FDP -Chef Thomas Kemmerich wehrt sich vor dem Landesverfassungsgericht gegen den Entzug seines Erfurter Stadtratsmandates. Das Gericht bestätigte den Eingang eines entsprechenden Antrags am 6. September. Der Politiker hatte sein Stadtratsmandat verloren, weil er nach Ansicht von Verwaltungs- und Oberverwaltungsgericht seinen Hauptwohnsitz in Weimar hat.

In seinem Antrag an das Verfassungsgericht argumentiert der Kurzzeit-Ministerpräsident Kemmerich unter anderem, er sehe einen Verstoß gegen Artikel 2 der Landesverfassung, den Gleichbehandlungsgrundsatz. Der verheiratete Kemmerich sieht in seinem Fall eine Ungleichbehandlung zwischen Alleinstehenden und Verheirateten beziehungsweise eingetragenen Partnern.