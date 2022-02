"Gleich bei meinem ersten Fall ging es damals um einen Großvater, der seine drei Enkelkinder über längere Zeit sexuell missbraucht hatte", erzählt sie. "Das hat mich sehr, sehr mitgenommen. Fast hätte ich direkt wieder aufgehört." Viola Worsch hat sich anders entschieden und das bis heute nicht bereut. "Ich kann hier Menschen helfen, die völlig unverschuldet in Not geraten sind."

Etwa 700 Mitglieder hat der Weiße Ring in Thüringen, bundesweit sind es rund 45.000. Die Hilfe für die Verbrechensopfer ist nur eine der Aufgaben des Vereins, wahrgenommen wird die von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zwischen 110 und 120 sind das in Thüringen, organisiert in 22 Außenstellen. Gebraucht würden eigentlich mehr. Zu Beginn, so erzählt Viola Worsch, wird man gründlich geschult, während der Arbeit immer weitergebildet und bei Bedarf auch psychologisch betreut.