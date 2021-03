Wie geht es den jungen Menschen denn zurzeit? Wie kommen sie mit den Einschränkungen der Pandemie und dem Homeschooling zurecht? David Heinecke antwortet: "Es ist schon interessant, was Jugendliche darüber denken. Das ist ganz unterschiedlich und hängt sehr von den Einflüssen von zu Hause ab. Was man feststellen kann, ist, dass dieses 'Ich bin nur zu Hause und muss allein Aufgaben erledigen' Jugendliche überfordert. Es gibt eine große Niedergeschlagenheit." "Es gibt eine große Niedergeschlagenheit." sagt Streetworker David Heinecke. Die Jugendlichen erreichen sie in der Pandemie oft nur noch über Handyapps. Bildrechte: imago images/Frank Sorge

Jugendgruppen werden vom Ordnungsamt aufgelöst

In einem etwas anderen Stadtteil im Süden Erfurts, rund fünf Kilometer entfernt, sitzen vier Jungs auf einer Bank in einem Park und lachen über etwas, das sie sich gegenseitig auf ihren Smartphones zeigen. Ein ganz normaler Anblick. Eigentlich. Doch das, was sie hier tun, ist laut Corona-Verordnung verboten, weil sie aus vier verschiedenen Haushalten stammen; nur zwei sind erlaubt. Sie wissen das. "Ob wir uns im Unterricht anstecken oder hier ..." Sie zucken mit den Schultern. Seit sie wieder Präsenzunterricht haben, sehen sie sich ohnehin regelmäßig in der Schule. Die 15- und 16-Jährigen gehen gemeinsam in eine zehnte Klasse eines Erfurter Gymnasiums.

Gemeinsam rumhängen, sich austauschen, Freundschaften knüpfen - vielen Jugendlichen fehlt das so sehr, dass sie sich über unlogische Regeln hinwegsetzten. Bildrechte: IMAGO Wie es ihnen gehe? Eigentlich ganz gut. Sie wüchsen in stabilen Verhältnissen auf, verständen sich mit ihren Eltern. "Wir dürfen uns nicht beschweren. Es gibt Menschen, die es schlimm trifft", sagt einer von ihnen. Niedergeschlagen wirken sie nicht. Aber sie kämen nur zurecht, weil sie die Regeln nicht einhielten. Ein anderer sagt: "Wir treffen uns regelmäßig." Mit der Pandemie hat sich das menschliche Miteinander verändert. Zurzeit gilt in Thüringen, dass sich ein Haushalt mit höchstens einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt treffen darf. Jugendgruppen werden vom Ordnungsamt oder Polizeibeamten aufgelöst.

Viele Jugendliche halten sich an die Corona-Regeln

Das stellt auch die Streetworker vor neue Herausforderungen. Sie suchten bisher ja die Jugendlichen dort auf, wo sie oft in Gruppen zu finden waren: vor allem in den Wohngebieten und Parks. David Heinecke: "Wir mussten uns über unsere Rolle klarwerden, wir haben keinen ordnungspolitischen Auftrag." Wenn er oder seine Kolleginnen und Kollegen - zehn Streetworker in vier Teams arbeiten in Erfurt - auf Jugendgruppen treffen, sprechen sie sie an. "Wir klären über die Konsequenzen auf, aber wir kommen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger", sagt Lara Netsch. Meistens reiche das. David Heinecke: "Die kennen uns ja. Das ist ein anderes Sagen als vom Ordnungsamt und funktioniert." Außerdem: "Die Kids halten sich schon an die Maßnahmen, das muss man auch mal sagen. Viele Jugendliche treffen sich zu zweit."

Ja, es gebe die Regeln zur Kontaktbeschränkung, sagen die vier Jungs im Park. "Aber die machen irgendwo keinen Sinn mehr", sagt einer. "In großer Gruppe treffen wir uns nicht, aber zu viert sehen wir kein Problem." Denn: "In der Schule werden wir sowieso angesteckt. Es macht keinen Sinn, dass wir uns draußen nicht treffen dürfen." "In der Schule werden wir sowieso angesteckt. Es macht keinen Sinn, dass wir uns draußen nicht treffen dürfen." - Viele Jugendliche hinterfragen die Sinnhaftigkeit mancher Corona-Regeln. Bildrechte: imago images/Reichwein

Wegrennen, wenn die Polizei kommt

Haben sie überhaupt Angst vor Ansteckung? Eine Antwort: "Inzwischen nicht mehr. Im ersten Lockdown haben wir mehr auf die Regeln geachtet." Mittlerweile wisse man viel mehr über das Virus, zudem seien Großeltern und teils auch andere Angehörige geimpft.

Es gehe mehr um das Einhalten der Regeln, als um das Bekämpfen der Pandemie, finden sie. Einer von ihnen wurde vor einiger Zeit von Polizisten erwischt. "Wir waren draußen, zu zehnt." Er musste 128 Euro Bußgeld zahlen. Viel Geld für einen Jugendlichen. Er sagt: "Schlimm ist, dass wir als Kleinkriminelle gelten. Früher waren Polizisten nur die grünen Leute, jetzt müssen wir wegrennen, wenn die Polizei kommt. Obwohl wir uns einfach nur ganz normal treffen." Es klingt ein wenig rebellisch. Aber die jungen Menschen wirken reflektiert, sie haben sich mit den Regeln auseinandergesetzt, sie sehen Ungereimtheiten und halten sich nicht an das, was sie unlogisch finden.

Es fehlen Sport und Freizeitmöglichkeiten

Gehören sie doch zu denen, die der Lockdown mit am härtesten trifft: Gerade in einer Lebensphase, in der die Beziehung zu Gleichaltrigen immer wichtiger wird, dürfen sie sich nicht treffen. Schule, Schwimmhallen, andere Freizeiteinrichtungen waren monatelang geschlossen und sind es größtenteils noch. Die vier Gymnasiasten erzählen, was ihnen meisten fehle - der Sport: Judo, Hockey, Fußball. Seit Monaten darf kein Training stattfinden.

"Die Peergroup, also die Gruppe von Gleichaltrigen, ist sehr wichtig in dem Alter. Gerade in dieser Phase, in der sie sich Freunde suchen, mit denen sie Werte teilen, Grenzen austesten. Das geht jetzt nicht", sagt David Heinicke. Doch er und seine Kollegin Lara Netsch wirken zuversichtlich. Sie lassen den Kontakt zu den Jugendlichen nicht abreißen. Sie sind da, bleiben dran. "Die Arbeit ist nicht weniger geworden", sagen beide.