Beim Zusammenstoß mit einem Wildschwein in Erfurt-Möbisburg ist ein 54-jähriger E-Bikefahrer verletzt worden. Der Mann wurde am Dienstag ins Krankenhaus eingeliefert. Laut Polizei war er kurz vor 6 Uhr mit seinem E-Bike im Ortsteil Möbisburg-Rhoda unterwegs, als ihm plötzlich ein Wildschwein ins Rad lief. Der Mann stürzte. Ein Busfahrer leistete erste Hilfe. Das Wildschwein rannte in den angrenzenden Wald.