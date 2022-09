Die Universität Erfurt kann mehrere Gebäude an der Nordhäuser Straße 84 aktuell nicht nutzen - unter anderem das Haus, in dem die Willy Brandt School of Public Policy untergebracht war. Laut Informationen von MDR THÜRINGEN teilte die Stadt - als Eigentümerin der Objekte - der Universität dies vor einigen Tagen mit.