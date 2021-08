Das vermeintlich falsch herum gebaute Wartehäuschen in der Erfurter Windthorststraße bleibt stehen. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, hat das Oberverwaltungsgericht Weimar eine Beschwerde von Anliegern zurückgewiesen.

Wegen der geringen Gehwegbreite an der Haltestelle Robert-Koch-Straße standen die Bauaurbeiter vor der Entscheidung, alle Vorgaben einzuhalten und das Häuschen mit der geschlossenen Seite zur Fahrbahn aufzustellen oder komplett darauf zu verzichten, so Tiefbauamtsleiter Alexander Reintjes. Letztlich haben sie den Fahrgästen einen Wetterschutz bieten wollen. So fiel die Entscheidung für die "seltene Aufbauvariante".