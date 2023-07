Braun weist das zurück. Er sagt, die Geschäfte habe es sehr wohl gegeben und damit auch das Geld. Nur hätten andere kriminelle Manager des Konzerns, darunter der flüchtige Jan Marsalek , diese Gelder veruntreut und in die eigene Tasche gewirtschaftet. Der Job von Kraußlach und dem Anwaltsteam besteht darin, in den Terabyte an digitalen Akten die Belege zu finden, die Brauns Verteidigungslinie stützen und ihn entlasten. Aktuell könnte das unter anderem ein Brief von Marsalek sein, der über seinen Anwalt vor wenigen Tagen das Gericht erreicht hat und der laut Medienberichten Brauns Aussagen stützen soll.

Es war im späten Frühjahr 2022, als Kraußlach über Empfehlung auf eine exklusive Liste von Kandidaten für das Verteidigerteam von Braun gekommen ist. "Schon das war eine große Ehre, überhaupt angefragt zu werden", so die Erfurterin. Doch das sei nur die erste Hürde gewesen. Denn selbstverständlich bestimme der Mandant, in diesem Fall Markus Braun, wer ihn verteidige.

Zwei Stunden hätten sie in der JVA Augsburg, in der Braun damals in Untersuchungshaft gesessen habe, geredet. Worüber? Das sei Mandantengeheimnis, über das Verteidiger nicht reden. Nur so viel: Es sei ein vertrautes Gespräch gewesen. Dann die Entscheidung von Braun: Kraußlach ist an Bord.