An der "Fasanerie" im Nordwesten des Ortes sollen 230 Häuser gebaut werden . Die Fraktion der Grünen konnte sich im Stadtrat mit ihrem Antrag nicht durchsetzen, dass nur Mehrfamilienhäuser gebaut werden dürfen. Von den geplanten 230 Neubauten werden nun 80 als Einfamilienhäuser errichtet.

Man müsse auch dem Wunsch junger Familien nach einem eigenen Häuschen nachkommen, hieß es in der Diskussion. Jährlich würde Erfurt etwa 80 Familien verlieren, weil sie sich im Umland ein Baugrundstück suchten. Wenn sie dann täglich in die Stadt pendeln, sei das auch nicht umweltschonend, hieß es in der Debatte.