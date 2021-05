Wohnmobilstellplatz Caravan-Stellplatz an der Erfurter Messe eröffnet

In Erfurt ist oberhalb von Egapark und Messe ein neuer Caravan-Stellplatz eröffnet worden. An den 48 Plätze liegen Wasser und Strom an, auch die Entsorgung ist geregelt. Er ist Teil des neuen Parkplatzes an der Messe.