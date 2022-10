Kowo-Sprecherin Cornelia Schönherr bestätigt Hilges Aussagen für diesen begrenzten Zeitraum: "Im August hatten wir tatsächlich 15 Prozent mehr Kündigungen als im Juli." Doch das sei jetzt nicht mehr so. "Wir haben uns die aktuellen Zahlen ganz genau angeschaut und es ist Gottseidank so, dass der Trend sich nicht fortsetzt."

Ähnlich sieht es in Jena bei der Wohnungsgesellschaft Jenawohnen aus. So sagt Pressesprecher Gunnar Poschmann: "Wenn man umzieht, wird es nicht automatisch günstiger." Vermehrte Wohnungskündigungen gebe es bei Jenawohnen nicht. "Bei uns ist genau das Gegenteil der Fall, die Leute ziehen weniger weg." Bestandsmieten seien in der Regel preiswerter als Neumieten. Hinzu komme: "Wir sind anders in der sozialen Verantwortung als private Vermieter."