Im Geschossbau - in der Regel Miet- und Eigentumswohnungen - fiel das Minus noch größer aus: Mit 493 genehmigten Wohnungen ermittelten die Statistiker einen Rückgang von 56,7 Prozent oder 645 Wohnungen. Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen waren mit rund 39 Prozent am Neubaugeschehen beteiligt.

Von den 1.256 Wohnungen in neuen Wohngebäuden wurde mit 817 das Gros der Baugenehmigungen an private Bauherren erteilt. An Unternehmen gingen 268 Genehmigungen und an öffentliche Bauherren 171 Wohnungsbaugenehmigungen.