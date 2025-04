Der Tarifstreit bei Zalando in Erfurt hat eine neue Stufe erreicht. Zum ersten Mal gibt es nach Angaben der Gewerkschaft Verdi einen Warnstreik am Thüringer Standort des Onlinhändlers. Bisher lehne der Arbeitgeber es ab, die Erfurter Beschäftigten nach dem Tarifvertrag des Einzel- und Versandhandels zu vergüten. Am Erfurter Standort liege der Lohn zehn Prozent darunter.