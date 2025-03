In Erfurt soll in den nächsten Wochen der alte Schlachthof in der Greifswalder Straße abgerissen werden. Bevor die Bagger rollen, müssen nach Angaben der Stadt noch Eidechsen umgesiedelt werden. Laut Stadt halten sich die Tiere auf dem ehemaligen Schlachthof im Bereich der Gleisbetten und daneben auf. Die Zauneidechsen sind in Europa besonders streng geschützt. Für sie wurde laut Stadt bereits ein Ausweichquartier errichtet.